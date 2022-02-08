Литва решила закупить у США системы залпового огня

Литва намерена приобрести для своих вооруженных сил американские системы залпового огня, сообщил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«По вопросу приобретения систем залпового огня идут переговоры, согласования, по данному вопросу видна перспектива. Прежде всего рассчитываем на контракт с США», – передает ТАСС слова Рупшиса.

Договор о закупке вооружения, по словам генерал-лейтенанта, планируется подписать в текущем году. «Системы в таком случае могли бы быть поставлены в 2026 году», – отметил Рупшис.

Данным вооружением Литва намерена оснастить сначала одну батарею, а затем сформировать артиллерийский батальон.

Ранее депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Украина ожидает 10-11 февраля визита премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, а на следующий день – отправки Вильнюсом противотанковых ракетных комплексов Javelin.