Кузнецова рассказала об обсуждении «Единой Россией» новых мер против педофилов

Введение пожизненного заключения – это только первый шаг по ужесточению мер за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, подчеркнула вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кузнецова указала, что «с этого дня за преступления против половой неприкосновенности детей будут наказывать по-новому», так как «вступил в силу закон, расширяющий круг преступлений, за которые может быть назначено пожизненное лишение свободы», говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«Вспоминая недавние ЧП, от которых мороз по коже – такие, как убийство пятилетней девочки в Костроме, – мы можем еще раз подтвердить необходимость этого шага: наказание за такие преступления против детей должно быть самым суровым», – подчеркнула она.

За этим шагом обязательно должны последовать и другие, уверена вице-спикер.

«Наши предложения – установить пожизненный административный надзор за такими преступниками после освобождения, чтобы государство контролировало их перемещения в режиме 24/7. Исключить их условно-досрочное освобождение. Создать реестр осужденных за такие преступления. Ставить в их паспортах специальную отметку. Запретить преступникам доступ в интернет, чтобы перекрыть им «дорогу» к детям. Также коллегами выдвигаются и другие инициативы по ужесточению наказания. Они обсуждаются в парламенте, над некоторыми из них уже ведется работа», – перечислила она.

При этом необходимы профилактические меры: «Необходимо проанализировать причины, по которым в РФ на протяжении долгого времени наблюдается устойчивый рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей. За три года – почти на 12%, за десять лет – на 79%. Да, увеличивается выявляемость таких действий, о них чаще становится известно, но вместе с тем нужно определить, какое влияние на этот рост оказывают другие факторы. Точное понимание причин требуется, чтобы обеспечить эффективность принимаемых решений для предупреждения преступлений против детей».

Также, по ее словам, важно сохранять простую гражданскую бдительность, реагировать на ситуации, когда ребенок просит о помощи, «учить детей с малых лет правилам безопасного поведения на улице, в общественных местах, и в интернете тоже».

Напомним, в РФ вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.