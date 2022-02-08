 

Теледебют: Кейт Миддлтон снялась в детском вечернем шоу и прочитала свою любимую сказку

08.02.2022, 10:36, Разное
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Вчера вечером в сети появился первый кадр будущего специального выпуска популярного британского детского телешоу “Сказки на ночь” канала Cbeebies, ведущего которого стала Кейт Миддлтон. В программе, которая выйдет в ближайшее воскресенье 13 февраля в 18:50 по местному времени, Ее Королевское Высочество прочтет свою любимую сказку авторства Джилл Томплинсон “Сова, которая боялась темноты”. Так герцогиня Кембриджская отметила Неделю психологического здоровья детей “Растем вместе”, которая началась в Великобритании 7 февраля. 

В кадре Кейт сидит на полу под елкой в окружении игрушек. На ней джинсы и уютный свитер с аутентичным узором бренда Holland Cooper. 

Надо отметить, что Кейт – не первая знаменитость, которая появляется в эфире шоу “Сказка на ночь”. Детские истории для юных телезрителей ранее уже читали Эд Ширан, Риз Уизерспун, Элтон Джон, Том Харди, Райан Рейнольдс и другие. Однако для Кейт публичное чтение детям не в новинку. Вместе с мужем, принцем Уильямом, герцогиня читала сказки для малышей во время визита в Пакистан в 2019 году.

Пока поклонники Кейт Миддлтон с нетерпением ждут выхода программы, директор отдела BBC Children’s and Education Патрисия Идальго сделала заявление, в котором выразила признательность герцогине за участие в шоу. 

Я очень горжусь тем, что герцогиня прочитала сказку в нашем шоу в год, когда мы отмечаем 20-летие наших каналов. “Сова, которая боялась темноты” – актуальная история для Недели психологического здоровья детей. Не могу дождаться, когда герцогиня представит свою версию известной сказки, и верю, что наша аудитория оценит выход Ее Высочества, – сказала директор детского отдела BBC. 

Британские СМИ отмечают, что поддержка программ психического благополучия детей является жизненно важной частью королевской работы Кейт. Герцогиня патронирует детскую благотворительную организацию Place2Be, занимающуюся психическим здоровьем. В июне прошлого года Кейт объявила о создании The Royal Foundation Centre for Early Childhood – благотворительного центра, работа которого ориентирована на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследований о влиянии разных факторов на детей дошкольного возраста.

Кейт Миддлтон с учениками средней школы Nower Hill в Харроу, ноябрь 2021 года



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