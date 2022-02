Роналду набрал 400 млн подписчиков в Instagram и установил рекорд

Скриншот: cristiano / Instagram

За последние 10 месяцев футболист собрал 123 млн подписчиков и является самым читаемым человеком в Instagram.

Cristiano Ronaldo hit 400M followers on Instagram over the weekend – he’s gained 123M followers in the last 10 months and is the most followed person on the platform. pic.twitter.com/7B41fEPOw0

— Guinness World Records (@GWR) February 7, 2022

Контекст:

Роналду является пятикратным обладателем “Золотого мяча”. 17 января получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей.

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд.

27 августа 2021 года он перешел в “Манчестер Юнайтед”, до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб “Ювентус”.

