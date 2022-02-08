 

Понаровская о Пугачевой: Для меня она – деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке

08.02.2022, 10:08, Новости дня
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“[В книге Понаровской] достаточно много и хлестко про шоу-бизнес и, в частности, про Аллу Пугачеву. Вот, например: “Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия – Пугачева это или Шерон Стоун… Для меня она – деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке”, – написал он.

Пост Садальский сопроводил архивным снимком Пугачевой и Понаровской с покойным певцом Иосифом Кобзоном.

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Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)

Контекст:

Понаровская стала популярной после исполнения хитов “Рябиновые бусы”, “Ты – мой бог”, “Я больше не хочу”. В конце 1990-х Понаровская покинула сцену. В 2008 году артистка возобновила концертную деятельность.

Понаровская осенью 2021 года обвинила Пугачеву в том, что та неоднократно подкалывала ее публично.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева вместе с мужем, 45-летним шоуменом Макимом Галкиным, и их восьмилетними детьми Лизой и Гарри проживают в доме-замке в подмосковной деревне Грязь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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