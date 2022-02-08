 

Интервью Гордона с Бурбой. Где и когда смотреть

08.02.2022, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Беседа основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с Бурбой продолжалась почти два с половиной часа. 

Во время интервью Бурба рассказал о событиях Революции достоинства 2013–2014 годов и о том, принимала ли в них участие Россия, была ли российская агентура в руководстве Украины во время президентства Виктора Януковича и после Евромайдана, о первой встрече с президентом Владимиром Зеленским и впечатлениях о ней, о том, почему ему было тяжело работать при министре обороны Андрее Таране и как относился к конфликту Тарана с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком, о спецоперации по задержанию бывшего начальника “бригады противовоздушной обороны ДНР” Владимира Цемаха, которого Украина передала России, и о том, почему он был ценным свидетелем, о том, были ли убийства главарей и боевиков “ДНР” Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы) спецоперациями украинских спецслужб, о разработке спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании “Вагнер”, ее срыве и ролях Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака в этом, о том, являются ли Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, о также о безопасности, слежке и покушениях. 

“Угрожают ли мне? Есть не одно производство, спасибо ребятам из Нацпола и департамента контрразведки. Надеюсь, мы все видим и знаем. Но вы же понимаете, это же нереально все знать. Угрожают, конечно”, – сказал Бурба. 

Трансляция программы начнется в 18.00.

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – “международная информация”) и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление “К”). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции. 

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы.

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК “Вагнер”, которая в итоге не была до конца реализована.

Сейчас преподает в Национальной академии СБУ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Подразделения ПВО провели стрельбы из С-400 в Бурятии

09.02 / Рубль вырос к доллару и евро

23.05 / Победительницей шоу “Холостяк” стала бывшая жена экс-главы Офиса президента Украины

25.01 / Во всех регионах активизировалась работа штабов акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

09.11 / Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину – Белэнерго

20.04 / Лопес обнародовала в сети первое фото после расставания с Родригесом

09.11 / Обозреватель – Украина договорилась о поставках газа из Катара — но принять его не сможет

23.10 / КНДР обвинила США в подстрекательстве Тайваня к независимости

10.02 / ФСБ рассекретила документы о массовых казнях в Крыму

24.12 / Фукс: У нас были сложные встречи с Аваковым. Я просил оставить Кернеса в покое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика