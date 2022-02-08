Медики: Плохой сон может утроить риск сердечных заболеваний

Медики заявили, что риск развития заболеваний сердца утраивает плохой сон. Об этом говорят результаты нового исследования.

В ходе научной работы специальные из Южной Флориды провели анализ данных о сне почти семи тысяч взрослых. Их возраст составлял 53 года. Все участники самостоятельно рассказали о параметрах своего сна и рассказали об имеющихся сердечных заболеваниях. Среди испытуемых у 633 людей на запястье присутствовало специальное устройство, которое контролировало активность сна и регистрировало все показатели.

Ученые сделали акцент на ряде аспектов здоровья сна. Они учитывали удовлетворенность, регулярность, общее время, бдительность в часы бодрствования, эффективность и продолжительность. Все эти признаки впоследствии были связаны с сердечными патологиями. Установлено, что каждая дополнительная жалоба на сон со стороны испытуемых увеличивала риск развития заболеваний сердца на 54%.

В целом риск повышался у тех, кто предоставлял данные, как самостоятельно, так и посредством устройства, носимого на руке. У них показатель увеличился в три раза.

Результаты проведенного исследования показали важность оценки проблем со сном. Данная научная работа первой показала, что недостаточно хороший ночной отдых тесно связан с сердечными заболеваниями.

Источник: fbm.ru