 

НАСА заключило контракт с Lockheed Martin на создание ракеты для отправки образцов с Марса

08.02.2022, 9:56, Новости дня
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НАСА заключило контракт с американским производителем военной техники Lockheed Martin на строительство небольшой легкой ракеты для доставки образцов грунта и воздуха с Марса на Землю, сообщили в космическом агентстве США.

«НАСА заключило контракт с Lockheed Martin Space… в штате Колорадо на создание Mars Ascent Vehicle (MAV), небольшой легкой ракеты для запуска образцов горных пород, отложений и атмосферы с поверхности Красной планеты», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА. Сумма контракта составит 194 млн долларов, работа по проекту должна начаться не позднее 25 февраля и продлится шесть лет.

Как сообщил глава НАСА Билл Нельсон, «это инновационное начинание призвано вдохновить мир» и должно стать важным шагом, который «в конечном итоге поможет отправить первых астронавтов на Марс».

Согласно релизу, ракета MAV, которая может стать первой запущенной с другой планеты, является важной частью кампании по доставке образцов, собранных марсоходом НАСА Perseverance, на Землю для углубленного изучения.

Как сообщается, после отправки ракеты MAV с Марса, контейнер с образцами должен быть захвачен орбитальным аппаратом Earth Return Orbiter, который должен безопасно доставить образцы на землю в начале или середине 2030-х годов.

Запуск специального посадочного модуля Sample Retrieval Lander, который должен доставить MAV на Марс и в дальнейшем выполнить роль пусковой платформы для ракеты, планируется не ранее 2026 года из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года, в феврале 2021 года марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю.

Ранее Perseverance передал на Землю звуки с поверхности Марса.



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