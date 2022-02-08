Бытовки загорелись в районе Лужников в Москве

Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, горят бытовки на Лужнецкой набережной, сообщили в экстренных службах.

Пожар наблюдается справа от Лужнецкого метромоста по движению в центр. По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной горят бытовки, передает РИА «Новости».

«В 09.33 в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1», – сказал представитель столичного главка МЧС.

По его словам, на момент прибытия пожарных подразделений горела отдельно стоящая бытовка на площади 8 кв. метров.

«В 09.44 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – добавил он.

Ранее в здании национального исследовательского технологического университета МИСиС в центре Москвы произошел пожар.