 

Бытовки загорелись в районе Лужников в Москве

08.02.2022, 9:56, Новости дня
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Сильные клубы дома видны в районе Лужников в Москве, горят бытовки на Лужнецкой набережной, сообщили в экстренных службах.

Пожар наблюдается справа от Лужнецкого метромоста по движению в центр. По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной горят бытовки, передает РИА «Новости». 

«В 09.33 в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1», – сказал представитель столичного главка МЧС.

По его словам, на момент прибытия пожарных подразделений горела отдельно стоящая бытовка на площади 8 кв. метров.

«В 09.44 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – добавил он. 

Ранее в здании национального исследовательского технологического университета МИСиС в центре Москвы произошел пожар. 



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