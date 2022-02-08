Пока нет оснований полагать, что Китай будет способствовать российской агрессии против Украины – Кулеба

В ходе программы ведущий отметил, что в заявлении Россия выступает против независимости Тайваня, а Китай, в свою очередь, поддерживает претензии России остановить расширение НАТО. Он спросил, означает ли это усиление угрозы нового российского нападения ввиду сближения РФ и Китая и создания между ними геополитического союза.

“Сближение России и Китая не является какой-то новостью – оно произошло задолго до этого. В документе, на который вы ссылаетесь, я не сомневаюсь, что в части НАТО это была инициатива именно Российской Федерации, просто чтобы еще немного повысить ставки и градус давления. Но давайте не забывать, что у Китая есть свои торговые интересы в Украине, и мы не видим оснований сейчас полагать, что Китай каким-то образом будет способствовать российской агрессии против Украины”, – сказал Кулеба.

По его словам, это был “дипломатический жест, который Россия разыграла в своих интересах”, но у Украины есть свой уровень диалога с Китаем.

В начале 2020 года Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал “торговым партнером Украины №1”. “Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет ярким цветом”, – цитировал его “Укринформ”.

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

В январе 2022 года глава КНР Си Цзиньпин, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с 30-летием китайско-украинских дипломатических отношений, заявил, что между государствами продолжает углубляться взаимное политическое доверие, сотрудничество во всех сферах достигло значительных успехов.

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины, “поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении”.

17 декабряна фоне наращивания войск на границах Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран).

10-го, 12-го и 13 января 2022 года состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

31 января Китай не поддержал проведение заседание Совбеза ООН по угрозе вторжения РФ в Украину.

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