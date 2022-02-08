Резников назвал количество российских войск у границ с Украиной

“Мы объясняем, что по состоянию на сегодня вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тыс. военных. Если добавить воздушный и морской компонент, это будет 140 тыс. Это 72 батальонных тактических группы, 11 из которых находятся в Республике Беларусь. Это объективные факты”, – сказал он.

В то же время, эти войска, по словам министра, не сформировали ударную группировку, чтобы осуществить вторжение в Украину.

“Конечно, мы оцениваем угрозу серьезно, понимая, что они при желании смогут сформировать ударную группировку, им для этого понадобиться до месяца. Поэтому наша разведка, сравнивая данные с данными наших стратегических партнеров, оценивает все факты одинаково, просто мы даем свою оценку, поскольку мы с вами живем в режиме войны с 2014 года. В этом все отличие. Поэтому мы говорим нашему обществу правду, наше общество готово”, – заявил Резников.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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