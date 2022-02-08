В Украине 7 февраля от COVID-19 умерло вдвое больше пациентов, чем за предыдущие сутки

Среди заболевших – 3095 детей и 955 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Одесской области – 3921 человек, 2862 – в Киеве, 2336 – во Львовской области, 2022 – в Харьковской.

Выздоровело 15 193 человека, 255 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 2168 пациентов. За сутки сделали около 131,9 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 4,34 млн человек, умерло – 101 647.

6 февраля в Украине умерло 115 пациентов с COVID-19.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

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