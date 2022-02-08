 

Меган Маркл и принц Гарри не поздравили королеву Елизавету с юбилеем

08.02.2022, 9:20, Разное
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Внук королевы Елизаветы принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично никак не поздравили монархиню с юбилеем правления. Этот факт заметили пользователи Сети.
Меган Маркл и принц Гарри приняли решение не публиковать официальное поздравление, адресованное королеве Елизавете II. Она отметила платиновый юбилей правления. Уже 70 лет монархиня находится на троне. Члены королевской семьи поздравили Елизавету II, но этого не сделали герцоги Сассекские.

По словам многих пользователей Сети, Меган Маркл и принц Гарри просто решили продемонстрировать очередной выпад в сторону королевы. Среди юзеров нашлись и те, кто посчитал, что пара просто проявила неуважение к монархине, пишет портал «Политэксперт».

Некоторые убеждены, что герцоги Сассекские все-таки поздравили королеву Елизавету, они просто не стали привлекать к себе лишнее внимание. Как рассказали осведомленные в Великобритании источники, пара собирается прилететь на празднования, связанные с этой датой, передает портал Nation News. Кроме того, существует мнение, что королевская чета и вовсе планирует снова переехать в Лондон.



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