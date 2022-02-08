 

Картину ученицы Малевича в Екатеринбурге испортил охранник «Ельцин центра»

08.02.2022, 9:12, Новости дня
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Вандалом, испортившим картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Екатеринбурге, оказался сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность «Ельцин центра», сообщили в пресс-службе центра.

«Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность «Ельцин центра», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в «Ельцин центре». Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тыс. рублей.

3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных действий злоумышленник вел себя достаточно агрессивно.

Ранее полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича. Полиция установила подозреваемого в порче картины Анны Лепорской на выставке в «Ельцин Центре», его вызвали на допрос.



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