 

В РФ утвердили правила ведения Федерального реестра документов о смерти

08.02.2022, 9:12, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.

«Утвердить прилагаемые правила ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти», – передает ТАСС текст постановления.

Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС). Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд России, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре.

Отмечается, что документ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Приказ Минздрава, согласно которому граждане могут получать свидетельство о смерти в электронном виде, вступил в силу 1 сентября 2022 года. Ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. В Минздраве отмечали, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени.

Создание государственного регистра населения (ГРН) – базы данных государственного масштаба – часть федеральной программы Электронная Россия, утвержденной правительством РФ в январе 2002 года. Там будут собраны сведения о каждом гражданине РФ по 19 пунктам: фамилия, имя, отчество человека, его пол, национальность, место жительства, родственные отношения, сведения о рождении и смерти.



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