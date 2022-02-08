В МИД заявили об отсутствии необходимости вводить миротворцев ООН на границу РФ и Украины

Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, на данный момент развертывание миротворческой миссии ООН на границе РФ и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

Ильичев заявил, отвечая на вопрос считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу, что «не нужно», так как «миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается.

«Обсуждается выполнение минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», – добавил дипломат.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение РФ на Украину».