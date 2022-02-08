 

В МИД заявили об отсутствии необходимости вводить миротворцев ООН на границу РФ и Украины

08.02.2022, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, на данный момент развертывание миротворческой миссии ООН на границе РФ и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

Ильичев заявил, отвечая на вопрос считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу, что «не нужно», так как «миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается.

«Обсуждается выполнение минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», – добавил дипломат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение РФ на Украину».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Пострадавшая в аварии с блогером Билом вышла из комы

09.09 / Польша призвала Германию остановить строительство «Северного потока – 2»

20.02 / Пандемия подхлестнула спрос на виниловые пластинки

05.11 / Украина подала заявку на проведение футбольного Евро 2025 среди женщин

07.08 / Трамп велел повторно ввести пошлины на алюминий из Канады

15.01 / В США опубликован новый список санкций против России

27.11 / В Верховной Раде озвучили договоренности для выхода из конституционного кризиса. Глава НАПК назвал их “имитацией”

19.12 / В Мариуполе из канализационного колодца достали двоих мужчин, одного госпитализировали – ГСЧС

14.01 / Голикова предупредила о вытеснении «омикроном» других штаммов

30.09 / В Совфеде ответили на угрозы Украины создать РФ «серьезные проблемы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика