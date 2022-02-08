 

“Коктебель” готов нарастить поставки коньяка

08.02.2022, 9:10, Разное
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Компания Diageo, основанная в 1997 году, заявила об истощении запасов виски Crown Royal и текилы Don Julio за время пандемических ограничений. Эксперты связывают это с переходом десятков миллионов людей по всему миру на удалённую работу, дающую больше свободы. При этом скачок спроса стал для такого мирового гиганта как Diageo неожиданностью, а компенсировать его быстро не удастся, ведь производство подобных напитков требует выдержки в специальных резервуарах и занимает от двух лет и более.

Представители старейшего в России коньячного дома, выпускающего напитки под маркой “Коктебель”, подтвердили, что подобные просчёты возможны при отсутствии достаточных запасов и неверном прогнозировании изменения спроса. Лидер российского коньячного рынка, основанный ещё в СССР, обладает хранилищем коньячных спиртов, самые старые из которых выдерживаются в дубовых бочках с начала 60-х годов прошлого века.

В компании пояснили, что дистилляты разного возраста, хранящиеся в более чем 3 тыс. бочках в специальном хранилище в экологически чистом заповеднике на склонах горы Кара-Даг близ Коктебеля, используются мастерами купажа для создания широкой линейки столь любимых в России коньяков выдержкой от 3 до 30 лет. При этом, количество лет на этикетке означает лишь минимальный возраст коньячного спирта, использованного для создания данного купажа. Таким образом, к примеру, в 15-летнем коктебельском коньяке могут содержаться спирты 20-летней выдержки и более, что, несомненно, придаёт напитку особый букет вкусов и ароматов.

В “Коктебеле” подтвердили данные Diageo о росте спроса на качественный алкоголь в последнее время: продажи коньяков из Коктебеля увеличиваются скоростью 15% в год. При этом мастера купажа призывают потребителей не бояться нехватки своей продукции, поскольку собственное обширное хранилище вызревающих коньячных спиртов способно компенсировать практически любой рост спроса на качественный коньяк.



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