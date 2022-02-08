 

В России официально запретили праздновать День святого Валентина

08.02.2022, 8:51, Разное
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Министерство юстиции внесло изменения в федеральный список праздничных и памятных дат, празднование которых является нежелательным на территории Российской Федерации.

С 8 февраля 2022 года россиянам рекомендовано не отмечать день святого Валентина.

В России запретили отмечать День святого Валентина– К нам неоднократно обращались граждане и представители общественных организаций, которые выражали обеспокоенность по поводу активной пропаганды ряда западных праздников. По итогам проведённой экспертизы, было принято решение ограничить празднование для святого Валентина на территории России. Это чуждый нам праздник, он подрывает семейные ценности россиян и пропагандирует свободные отношения, что ставит под угрозу институт брака, – заявил заместитель министра юстиции России Всеволод Марков.

Как говорят юристы, граждане по-прежнему имеют право отмечать день всех влюблённых, однако проведение праздничных мероприятий в общественных местах запрещено. Кроме того, под запрет могут попасть кинофильмы с упоминанием для святого Валентина, компьютерные игры и музыкальные произведения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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