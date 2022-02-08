 

В МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России

08.02.2022, 8:28, Новости дня
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«Нападение» РФ на соседние страны – это бредовая идея-фикс Запада, который готов выдумать повод для очередных санкций, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

Панкин заявил, что «уже давно понятно: и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций, они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении РФ на соседние страны», передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение РФ на Украину».

Напомним, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО.



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