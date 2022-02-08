Американский фигурист Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

За свой прокат 22-летний американец получил 113,97 балла. Предыдущее лучшее достижение принадлежало японцу Юдзуру Ханю (111,82) и было установлено на турнире четырех континентов в 2020 году, передает РИА «Новости».

Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр (оба раза – в команде), трехкратным чемпионом мира и победителем Финала Гран-при.

Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в четверг.

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).