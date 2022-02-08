Кинологи оценили идею критериев «немотивированной агрессии» у собак

Российские кинологи оценили предложение Генпрокуратуры создать список критериев, которые позволят установить «немотивированную агрессию» бродячих собак.

В частности, кинолог Евгений Цигельницкий сказал, что этология не признает понятия «немотивированная агрессия», животные имеют только один вид агрессии – инструментальный. По его словам, нет смысла предварительно тестировать собак перед выпуском их на улицу, «Ридус».

«Предварительное тестирование животных перед выпусканием не имеет никакого смысла, потому что одно животное вам на тесте покажет один результат, а когда они соберутся в стаю – результат будет другой», – сообщил эксперт.

В свою очередь кинолог Людмила Рытикова также отметила, что в условиях приюта для животных нереально определить, «убьет стая или не убьет семилетнего ребенка, возвращающегося вечером из школы искусств».

«Вы за себя не сможете поручиться! Если меня – сытую, благополучную – выбросят на помойку, то я не смогу поручиться, что не стану агрессивной и не начну у прохожих сумки с едой отнимать», завяло она.

По ее словам, в России фактически нет специалистов, которые могли бы квалифицированно определить критерии «немотивированной агрессии» для бродячих животных.

«У собаки девять форм агрессии. На пять из них, которые чаще всего связаны с нападениями на людей – территориальную, охрану пищевых ресурсов, устранение препятствий и другие – кастрация никакого влияния не оказывает», – сказал Цигельницкий.

Взамен кинологи предлагают вернуться к практике безвозвратного отлова. Рытикова напомнила, что именно эта система позволила решить проблему расплодившихся стай агрессивных бездомных псов, попробовавших человечины после Второй мировой войны.

Ранее Генпрокуратура выступила за наделение регионов правом устанавливать требования к владельцам собак.

Напомним, 5 февраля режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак на людей. В январе власти Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак.