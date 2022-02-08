 

Порошенко ответил на предложение Путина об убежище в России

08.02.2022, 7:44, Новости дня
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Депутат Рады, бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении политического убежища в РФ «по гуманитарным соображениям» словами «разберемся сами».

Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Парламентарий призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны. «А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».

Ранее Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».

На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.



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