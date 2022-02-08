Китай выступил против расширения НАТО

Представительство Китая в ЕС выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности, говорится в заявлении ведомства.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», – приводит выдержку из текста заявления ТАСС.

Согласно документу, подобные попытки альянса «лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере». «Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», – говорится в заявлении.

«НАТО – порождение холодной войны, – отмечается в нем. – Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений». Согласно заявлению, Североатлантический альянс «должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В прошлую субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении РФ могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение РФ на Украину».

В прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО, призвав альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин на встрече с Си Цзиньпином изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию.