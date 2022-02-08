Мнение: О тяжёлой травме Владимира Путина

Люди порой упускают из виду, что политик, вождь, «елбасы» — всего лишь человек. И что его тело столь же ненадёжно и хрупко, как у любого другого. Сколько бы ни прыгали вокруг врачи с телохранителями. Всё, что может сломаться — обязательно сломается в самый неподходящий момент.

Злые языки утверждают, что нынешний российский президент Владимир #Путин совершенно «на ровном месте» получил травму. Причём одновременно и физическую, и душевную. Увы, именно в тот момент, когда нужна полная концентрация сил…

Как обычно, «сорока на хвосте принесла», что на сравнительно недавних выходных, в январе, Владимиру Путину провели ряд косметологических процедур. Несколько врачей-косметологов старались привести кожу лица и шеи, а также видимые части конечностей Национального Лидера™ в подобающий «вечно живому» президенту вид. В процессе они якобы старались насколько рьяно, что перестарались. Из-за чего в районе левой скулы главы государства появился химический ожог. Это, к слову, достаточно частое осложнение после глубокого пилинга, связанное с тем, что экcфoлиaнт oкaзалcя чрезмерно агрессивным или его ocтaвили нa кoжe чуть дольше нормы. В общем, ничего серьёзного, пятно небольшое и легко прячется гримом, но всё же кремлёвский небожитель ещё раз почувствовал, что он — всего лишь человек. Не самое приятное чувство для того, кто давно уже мнит себя демиургом…

Конечно, вся эта история может оказаться всего лишь байкой. Тем не менее, на протяжении последующих двух недель Владимира Путина неизменно снимали только справа, оставляя левую часть лица вне внимания объектива. Да и вообще вид у него к началу февраля заметно ухудшился в сравнении даже с декабрьской «большой» пресс-конференцией. Лицо отекло, щёки обвисли, под глазами появились мешки, взгляд стал тяжёлым и угрюмым. Сон не вовремя, опять же. Даже сейчас, когда прошло время, и «шрамы» зажили, осадок остался.



Фото © Kremlin.ru

Вот, из совсем свежего, на переговорах с президентом Франции в Москве. Покер-фейс удаётся плохо, в глазах читаются напряжённость и тревога, набухшие веки не скрывают ни грим, ни массаж, как и отёки лица. Тяжеловато уже «на галерах»…

Возможно, сказывается напряжение последних недель, где #Россия неожиданно столкнулась с консолидированной твёрдостью западных лидеров, не желающих отодвинуться «ни на дюйм» перед лицом путинского шантажа. Более того, Запад со своей стороны резко усилил информационное давление на #Кремль, последовательно перекладывая на него ответственность за все возможные варианты развития ситуации на украинском направлении, от «необходимости защитить народ Донбасса» до «новой прокси-войны» силами очередных шахтёров и трактористов.

Что ещё хуже, американский президент Джо #Байден подтвердил: «в случае вторжения российской армии в украинские земли, ответные #санкции будут катастрофой для России, в частности российские банки больше не смогут работать в долларах». А это означает быстрый коллапс отечественной экономики, критически зависимой от внешней торговли (не только от экспорта, но и от импорта). Более того, Вашингтон и Берлин договорились, что в случае начала боевых действий России на Украине «не будет никакого» газопровода «Северный поток-2». И если раньше в Кремле надеялись, что #США и #ЕС посчитают сиюминутный ущерб от введения таких мер неприемлемым для себя — всё таки отключение крупнейшего экспортёра сырьевых ресурсов от долларовых расчётов не может пройти безболезненно для потребителей, а для перестройки газового рынка зима не самое подходящее время, — то теперь Вашингтон высказался предельно чётко. Дело пошло на принцип, и #цена не имеет значения. Мы понимаем, что новые «#санкции… также повлияют на других — повлияют на нас, повлияют на европейцев, но они окажут глубокое влияние на экономику [РФ]», особо подчеркнул Джо Байден накануне. И к такой американской позиции присоединились Берлин, Брюссель и Лондон, причём последний ещё и пригрозил оставить без гроша «путинских олигархов». Наконец, и Си Цзиньпин не стал вписываться за «младшего брата», ограничившись по итогам долгожданной встречи 4 февраля принятием размытого заявления против всего плохого. Меж тем в России недовольство ситуацией усиливается.

Приходится искать, как включить заднюю, не потеряв лица перед влиятельными лицами, и рассчитывать, что французский президент Эммануэль Макрон поможет…

При таких раскладах немудрено разом приобрести бледный вид и буквально спасть с лица. Всё-таки столкновение с реальностью — после почти двух лет в бункере — может оказаться до крайности травмирующим…

На этом фоне химический ожог кожи лица выглядит весьма символично. Что же в итоге выберет Владимир #Путин — «потерять лицо» или пойти до конца, гарантированно получив — и крепко получив! — «по фейсу»?

—