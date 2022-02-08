 

Премьер Канады появился на публике впервые с начала протестов в Оттаве

08.02.2022, 6:58, Новости дня
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Это стало первым публичным появлением политика с 27 января, когда он сообщил о решении уйти на карантин.

Премьер-министр Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что сам заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством, передает ТАСС.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

Накануне мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля. В Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста, начатые дальнобойщиками. Глава правительства Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву.



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