 

Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

08.02.2022, 6:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 75,48 рубля. Курс евро вырос на 3,5 копейки – до 86,31 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 75,48 рубля. Курс евро вырос на 3,5 коп. – до 86,31 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Журналистка Соколова опубликовала записи вербовки сотрудниками СБУ, предположительно, членов ЧВК “Вагнер”

05.10 / У двух футболистов сборной Украины выявлен коронавирус, “Шахтер” уходит на самоизоляцию

30.04 / “Свободное перемещение без дискриминации”. Европарламент утвердил свою позицию по COVID-сертификатам

04.02 / Заявки на конкурс «Мастера гостеприимства» подали около 30 тыс. человек

05.07 / Москалькову госпитализировали с COVID-19

01.02 / Арахамия назвал условие возвращения Дубинского во фракцию “Слуга народа”

30.08 / Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ ранен, еще один убит

27.06 / В РФ подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

27.10 / Changan отложила запуск пикапа Hunter в России

22.06 / Обозреватель Bloomberg – запрещая китайские технологии, США сделают хуже только себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика