Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 75,48 рубля. Курс евро вырос на 3,5 копейки – до 86,31 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 75,48 рубля. Курс евро вырос на 3,5 коп. – до 86,31 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару.