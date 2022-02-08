 

Украина “прилагает максимум усилий” для борьбы с “Северным потоком – 2”

08.02.2022, 6:56, Разное
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Еще в ноябре прошлого года стало известно, что ООО “Оператор ГТС Украины” примет участие в сертификации газопровода “Северный поток – 2”. Тогда гендиректор компании Сергей Макогон заявил, украинская сторона обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в Европейский союз. Мол, на это обратил внимание немецкий регулятор.

Накануне же Макогон заявил, что Украина “прилагает максимум усилий” для борьбы с “Северным потоком – 2”. По его словам, Киев пытается не позволить сертифицировать газопровод, который создает угрозу стране. Геополитический фактор играет важную роль в решении данного вопроса, считает гендиректор “Оператор ГТС Украины”.

Кстати, процесс сертификации данного газопровода будут обсуждать президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров в понедельник, 7 февраля. Немецкий политик уже прилетел в Вашингтон.

Из-за попыток Вашингтона заморозить “Северный поток – 2” отношения Евросоюза и США обострятся. Так считает политолог Александр Вершинин. Эксперт заметил, что Соединенные Штаты не делают Европе, реально нуждающейся в этом газопроводе, альтернативное предложение.



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