“Сейчас пытаются убить”: Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о попытках физического устранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него. “И сейчас пытаются [убить]”, – сказал политик. Он пообещал, что через месяц сообщит, о чем идет речь.

По словам белорусского лидера, запредельными являются попытки физического устранения его детей. Мол, это уже не “красные линии”. Лукашенко также добавил, что его сыновья не мечтают о президенстве, потому что “наелись” этого. Его старший сын Виктор однажды по собственному желанию ушел с должности помощника президента по национальной безопасности, напомнил глава государства.

К слову, Лукашенко говорит о готовящемся на него покушении не впервые. В этом он ранее обвинял белорусских оппозиционеров и западные спецслужбы. Якобы президента Белоруссии и его сыновей пытались убить в прошлом году. По словам политика, к этому были причастны американские разведчики.

В этом же интервью Александр Лукашенко объяснял, зачем в апреле 2020 года взял в руки оружие, прилетев на вертолете к Дворцу Независимости. Автомат был нужен, поскольку протестующие намеревались взять штурмом официальную резиденцию президента Белоруссии, рассказал глава государства.