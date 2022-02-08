 

“Сейчас пытаются убить”: Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

08.02.2022, 6:56, Разное
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Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о попытках физического устранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него. “И сейчас пытаются [убить]”, – сказал политик. Он пообещал, что через месяц сообщит, о чем идет речь.

По словам белорусского лидера, запредельными являются попытки физического устранения его детей. Мол, это уже не “красные линии”. Лукашенко также добавил, что его сыновья не мечтают о президенстве, потому что “наелись” этого. Его старший сын Виктор однажды по собственному желанию ушел с должности помощника президента по национальной безопасности, напомнил глава государства.

К слову, Лукашенко говорит о готовящемся на него покушении не впервые. В этом он ранее обвинял белорусских оппозиционеров и западные спецслужбы. Якобы президента Белоруссии и его сыновей пытались убить в прошлом году. По словам политика, к этому были причастны американские разведчики.

В этом же интервью Александр Лукашенко объяснял, зачем в апреле 2020 года взял в руки оружие, прилетев на вертолете к Дворцу Независимости. Автомат был нужен, поскольку протестующие намеревались взять штурмом официальную резиденцию президента Белоруссии, рассказал глава государства.



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