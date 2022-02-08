 

Крупное черное существо с горящими глазами преследовало лодку рыбака

08.02.2022, 6:35, Разное
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Видеозапись, на которой таинственное морское существо со светящимися в темноте преследует лодку бразильского рыбака, на прошлой неделе сбила с толку пользователей Интернета.

Неназванный рыбак снял пугающие кадры у берегов Риу-Гранди-ду-Сул, самого южного штата Бразилии.

На видео, снятом поздно вечером или ночью, можно увидеть как рыбак быстро плывет на моторной лодке, а за лодкой гонится какое-то крупное существо темного цвета с ярко светящимися глазами.

Существо регулярно выныривает из воды, ничуть не отставая от скорости лодки и кажется, будто оно намеренно преследует рыбака.

Некоторые пользователи сети посчитали, что видео является подделкой, а существо создано с помощью компьютерной графики. Другие решили, что скорее всего рыбак чем-то не угодил большому тюленю.

Педро Энрике Тунес Перейра, эксперт из Национального совета по научно-техническому развитию Бразилии, считает, что за рыбаком вероятнее всего гнался морской лев.

– Хотя сцена выглядит пугающей, мужчине ничего не угрожало. Это странное морское существо, выскакивающее посреди тьмы, на самом деле является ластоногим — тюленем или морским львом.

В этом штате обитает семь видов этих животных, некоторые из которых имеют устрашающие размеры и внешний вид, такие как морской леопард, животное длиной до 4 метров, которое может время от времени посещать этот регион, и возможно, именно оно и попало на видео.

Ластоногие любознательны по своей природе и часто следуют за лодками, особенно ночью, – подытожил Перейра.

Также у ластоногих действительно глаза могут светиться в темноте.

Впрочем, это объяснение удовлетворило не всех. Часть пользователей сети посчитали странным, что тюлень или морской лев не отстает от лодки, несущейся с большой скоростью, а также то, что это существо выпрыгивает из воды скорее как дельфин, а не как тюлень.



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