После приема антибиотиков мужчина услышал голос Бога, который назвал его Избранным

Заболевание пневмонией привело к тому, что пациент услышал “голос Бога” после того, как начал принимать антибиотики. Считается, что это очень редкое расстройство под названием антибиомания, которое вызывает психоз из-за приема обычного лекарства.

Этот случай недавно был опубликован в медицинском журнале BMC Psychiatry. Сообщается, что неназванный 50-летний мужчина из Австрии попал к врачу с симптомами бактериальной инфекции из-за респираторного заболевания, для лечения которой требовались антибиотики.

Однако человек, который до того никогда в жизни не принимал антибиотики, вскоре обнаружил, что он один из немногих людей в мире, которые испытывают психоделические галлюцинации благодаря обычным антибиотикам.

В отчете описывалось, что у мужчины сначала начались перепады настроения, он чувствовал себя раздражительным и начал верить, что умирает.

А потом он стал слышал голоса, которых не было в реальности.

Он утверждал, что с ним разговаривал Бог. Голос Бога сказал мужчине, что он является Избранным для “особой миссии”.

Через два дня после начала курса антибиотиков мужчина сообщил врачу о том, что слышит Голос Бога, после чего был в психиатрическое отделение неотложной помощи в Женеве, где его стали лечить успокаивающими препаратами.

Через какое-то время ему разрешили долечиваться от пневмонии, но едва мужчина снова стал принимать антибиотики, он снова услышал Голоса.

– Уже в полночь он снова начал слышать голоса, чувствовал себя преследуемым и беспокойным, — рассказали врачи.

Врачи отмечают, что пациенту было диагностировано расстройство под названием антибиомания – маниакальная симптоматика, вызванная антибиотиками. Это новое расстройство, впервые обнаруженное в 2002 году, так что точное количество случаев пока остается неизвестным.

Антибиомания — это клинически редкое явление, учитывая, как часто антибиотики используются во всем мире, пишут авторы доклада.

Журналист с портала LiveScience поговорил об этом случае с Паскалем Синартом, доктором психиатрии из Католического университета Левена в Бельгии, который опубликовал в 2017 году обзор десятков вероятных случаев антибиомании. В том числе тех, о которых сообщалось в программах мониторинга наркотиков для Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

– По моему собственному опыту я видел как минимум три случая, один с повторяющимися эпизодами. Но у всех моих коллег тоже были такие случаи. Итак, если вы сложите эти цифры по всему миру, то, вероятно, мы получим очень заниженные числа, – сказал Синарт.

Согласно отчету, симптомы психоза австрийского пациента, связанные с приемом антибиотиков, исчезли в течение недели после прекращения приема препарата.

Синарт объяснил LiveScience, что связь между антибиотиками и нервной системой еще не до конца ясна исследователям, но отметил, что известно, что некоторые типы антибиотиков влияют на нейротрансмиттеры в мозге, ответственные за работу нейронов.

– Это может объяснить, почему в таких обстоятельствах возникает антибиомания. Ингибируя тормозной нейротрансмиттер, это приводит к возбуждающей функции, — сказал Синарт.