После приема антибиотиков мужчина услышал голос Бога, который назвал его Избранным
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Заболевание пневмонией привело к тому, что пациент услышал “голос Бога” после того, как начал принимать антибиотики. Считается, что это очень редкое расстройство под названием антибиомания, которое вызывает психоз из-за приема обычного лекарства.
Этот случай недавно был опубликован в медицинском журнале BMC Psychiatry. Сообщается, что неназванный 50-летний мужчина из Австрии попал к врачу с симптомами бактериальной инфекции из-за респираторного заболевания, для лечения которой требовались антибиотики.
Однако человек, который до того никогда в жизни не принимал антибиотики, вскоре обнаружил, что он один из немногих людей в мире, которые испытывают психоделические галлюцинации благодаря обычным антибиотикам.
В отчете описывалось, что у мужчины сначала начались перепады настроения, он чувствовал себя раздражительным и начал верить, что умирает.
А потом он стал слышал голоса, которых не было в реальности.
Он утверждал, что с ним разговаривал Бог. Голос Бога сказал мужчине, что он является Избранным для “особой миссии”.
Через два дня после начала курса антибиотиков мужчина сообщил врачу о том, что слышит Голос Бога, после чего был в психиатрическое отделение неотложной помощи в Женеве, где его стали лечить успокаивающими препаратами.
Через какое-то время ему разрешили долечиваться от пневмонии, но едва мужчина снова стал принимать антибиотики, он снова услышал Голоса.
– Уже в полночь он снова начал слышать голоса, чувствовал себя преследуемым и беспокойным, — рассказали врачи.
Врачи отмечают, что пациенту было диагностировано расстройство под названием антибиомания – маниакальная симптоматика, вызванная антибиотиками. Это новое расстройство, впервые обнаруженное в 2002 году, так что точное количество случаев пока остается неизвестным.
Антибиомания — это клинически редкое явление, учитывая, как часто антибиотики используются во всем мире, пишут авторы доклада.
Журналист с портала LiveScience поговорил об этом случае с Паскалем Синартом, доктором психиатрии из Католического университета Левена в Бельгии, который опубликовал в 2017 году обзор десятков вероятных случаев антибиомании. В том числе тех, о которых сообщалось в программах мониторинга наркотиков для Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
– По моему собственному опыту я видел как минимум три случая, один с повторяющимися эпизодами. Но у всех моих коллег тоже были такие случаи. Итак, если вы сложите эти цифры по всему миру, то, вероятно, мы получим очень заниженные числа, – сказал Синарт.
Согласно отчету, симптомы психоза австрийского пациента, связанные с приемом антибиотиков, исчезли в течение недели после прекращения приема препарата.
Синарт объяснил LiveScience, что связь между антибиотиками и нервной системой еще не до конца ясна исследователям, но отметил, что известно, что некоторые типы антибиотиков влияют на нейротрансмиттеры в мозге, ответственные за работу нейронов.
– Это может объяснить, почему в таких обстоятельствах возникает антибиомания. Ингибируя тормозной нейротрансмиттер, это приводит к возбуждающей функции, — сказал Синарт.
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