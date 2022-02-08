 

Саакашвили рассказал о плане Москвы создать «Русскую Грузию»

08.02.2022, 6:12, Новости дня
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Отбывающий шестилетнее заключение в Руставской тюрьме экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили сообщил о том, что в РФ якобы разработан план создания «Русской Грузии», сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «Россия не ограничится «аннексией» Южной Осетии и присоединением Анаклии (место в западной Грузии вблизи Абхазии, где планировалось строительство самого глубоководного порта на Черном море)».

Он считает, что такие шаги РФ (в отношение Южной Осетии и Анаклии) «вызовут беспорядки в Тбилиси», и на этот случай РФ «подготовила инфраструктуру из числа агентуры и «пятой колонны», которые внедрены в вооруженные силы, МГБ и другие сферы, в том числе церковь».

Бывший президент Грузии, против которого ведется еще несколько судебных процессов, заявил, что «один из ведущих политиков правящей «Грузинской мечты» связан с ФСБ».

Саакашвили сообщил, что «из этого политика готовят лидера «Русской Грузии».

«Таков российский план», – утверждает он, не раскрывая источники информации и имя «пророссийского лидера» из правящей партии.

Он призвал быть начеку и совместно с Западом «опередить» Россию, не дав ей возможность осуществить эти замыслы.

В правящей партии Грузии эти слова бывшего президента пока не комментировали.



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