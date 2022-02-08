 

В США объявили сроки “вторжения” России на Украину

08.02.2022, 6:10, Разное
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Раньше западные политики, заявляя о готовящемся “вторжении” России на Украину, не называли конкретные сроки эскалации конфликта. Теперь же США пугают Незалежную и весь остальной мир точными датами, несмотря на неоднократные заверения Москвы в том, что никто ни на кого не собирается нападать.

В эфире телеканала Fox News Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российские войска вторгнутся на территорию Украины “в любой день” или “через пару недель”. Вместе с тем он допустил, что Москва выберет дипломатический путь.

Американские политики могли не заметить, но не чем иным, как дипломатией, Россия в последнее время не занимается. Кремль и МИД РФ призывает Запад прекратить
антироссийскую истерию, обратить особое внимание на предложения Москвы по гарантиям безопасности и не обострять обстановку в мире.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что американское издание Bloomberg опубликовало заголовок “Россия вторгается на Украину”, а спустя полчаса он был удален. Агентство принесло извинения за ошибку и объяснило, что готовит заголовки заранее для разных сценариев.



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