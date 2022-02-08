 

В Кремле заявили о нежелание Запада обсуждать гарантии безопасности для России

08.02.2022, 6:10, Разное
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Отношения между Россией и США продолжают обостряться. После переговоров по вопросам безопасности, которые прошли в январе в Женеве, ситуация не улучшилась. В НАТО с пеной у рта рассуждают о гипотетическом “нападении России на Украину”, хотя Москва постоянно отвергает эту идею и уверяет, что никакой агрессии со своей стороны не допустит.

Президент России Владимир Путин после переговоров заявлял, что представители США на встрече проигнорировали основные требования Москвы по вопросам безопасности и вместо этого обсуждали все ту же избитую тему.

На Западе не хотят обсуждать гарантии безопасности для России. Исходя из этого складывается впечатление, что о налаживании отношений между Америкой и Россией говорить пока еще очень рано. Об этом журналистам сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что пока в отношениях между ЕС, Россией и США по-прежнему напряженная обстановка.

Ранее представитель МИД РФ Владимир Ермаков призвал Запад прекратить антироссийскую истерию, чтобы не накалять обстановку. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала российскую угрозу выдуманной. По ее словам, таким образом на Западе пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем.



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