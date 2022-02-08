Оставляйте в прошлом неактуальные оттенки и технику: какое окрашивание вышло из трендов

Модные тенденции окрашивания волос меняются, и порой очень неожиданно. То, что еще недавно было популярным, сегодня уже становится неактуальным. В статье мы расскажем о том, какое окрашивание вышло из трендов. Оставляйте в прошлом немодные оттенки волос, ведь им всегда можно подобрать более актуальную альтернативу.

Иссиня-черный

Глубокий черный цвет волос мало кому идет. Он слишком контрастен и делает лицо бледным. Такой оттенок подчеркивает все дефекты кожи. Кроме того, он выглядит неестественно.

Если вам нравятся темные тона, то лучше выберите более натуральные цвета – например, мокко или шоколад. Они смотрятся не менее эффектно. Если вы хотите быть в тренде, то разбавьте эти оттенки несколькими светлыми прядями.

Контрастное мелирование

Контрастное мелирование утратило актуальность уже очень давно. Но некоторые парикмахеры до сих пор делают резкие переходы между оттенками. Такое окрашивание выглядит старомодно и неестественно.

Это не значит, что вам следует избегать любого мелирования. Но ваши волосы не должны выглядеть полосатыми. Обратите внимание на такие современные техники, как шатуш, балаяж или бэбилайтс. Они создадут на ваших волосах приятные солнечные блики с плавными переходами между тонами.

Однотонный яркий цвет

Еще недавно было модно красить волосы в сплошной яркий цвет. Это считалось одним из способов самовыражения. Сочные тона и сейчас не потеряли актуальности, но все же сегодня стилисты отдают предпочтение более натуральным цветам.

Попробуйте заменить яркий тон на более естественный. Например, вместо ярко-розового оттенка используйте персиковый или клубничный. Если вы не хотите радикально менять свой стиль, то окрасьте в яркий цвет несколько прядей.

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Скрытое окрашивание

Еще недавно было модно окрашивать нижний ярус волос в яркий цвет. Это создавало резкий контраст с основной частью прядей. Такая техника называется скрытым окрашиванием.

В настоящее время эта техника остается актуальной, но резкие контрасты вышли из моды. Для создания цветовых переходов лучше использовать оттенки схожих тонов – например, медный и каштановый или русый и пшеничный.

Омбре

Техника омбре создает на голове слишком резкие переходы тонов. Ее результат выглядит неестественно. Сейчас эта методика считается устаревшей.

Вместо омбре попробуйте использовать технику дип-дай. Смысл этой методики заключается в окрашивании кончиков волос в яркие тона. Концы прядей будут выглядеть так, как будто их погрузили в банку с краской.

Заключение

Замените устаревшие варианты окрашивания современными альтернативами. Это обновит и омолодит ваш облик.