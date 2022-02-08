 

Frankfurter Allgemeine – Тунберг выступила против «колонизации» Великобританией севера Швеции

08.02.2022, 5:32, Новости дня
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Шведская активиста по борьбе с изменением климата Грета Тунберг приняла участие в демонстрации против открытия на севере Швеции шахты по добыче железной руды, пишет Frankfurter Allgemeine. Вместе с ней против британского проекта выступил и коренной народ саамов. «Шведское правительство обязано остановить колонизацию», — потребовала Грета.

Шведская активиста по борьбе с изменением климата Грета Тунберг приняла участие в демонстрации коренного народа cаамов против планов по открытию шахты по добыче железной руды на севере Швеции.

Саамы выступают против открытия шахты Каллак вблизи города Йокмокк в полярном регионе. Они опасаются, что шахта помешает им вести традиционный образ жизни: разводить оленей, охотиться и рыбачить, — а также нанесёт окружающей среде огромный ущерб.

СААМСКАЯ АКТИВИСТКА: Для нас и любого в этом регионе станет трудно сохранять свою культуру.

Решение по поводу спорного проекта британского горнодобывающего предприятия Beowulf шведское правительство собирается принять в марте.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, активистка по борьбе с изменением климата: Шведское правительство обязано остановить колонизацию. Мы считаем, что климат, окружающая среда, чистый воздух, разведение оленей, права коренных народов, будущее человечества должны быть важнее краткосрочной выгоды предприятия, британского горнодобывающего предприятия.

В прошлом саамы были жертвами дискриминационных законов и принудительной ассимиляции. Сегодня шведское меньшинство признано коренным этносом.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2022 года.



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