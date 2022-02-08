 

Le Figaro – французский политик призвал Макрона сохранять нейтральность в украинском кризисе

08.02.2022, 5:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ни Россия, ни НАТО не должны «аннексировать» Украину, считает лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По его словам, Франция на переговорах должна занимать максимально нейтральную позицию, иначе она не сможет играть свою роль посредника, приводит его заявления Le Figaro.


AP

 

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, который претендует на пост французского президента, призвал к снижению напряжённости на Украине, отметив, что Франция должна быть нейтральной стороной в этом конфликте, пишет Le Figaro.

Макрон отправился с визитом в Москву и Киев, и в этом контексте Меланшон отметил, что Франция должна придерживаться такой позиции: «Ни русские не должны войти на Украину, ни американцы не должны аннексировать Украину в НАТО».

По его словам, Путина можно понять. «Я не знаю, как бы мы, французы, отреагировали, если бы узнали, что Реджеп Тайип Эрдоган создал альянс и окружил Францию. Это нам бы не понравилось, поэтому я думаю, что ключевым словом должна быть деэскалация», — приводит издание его мнение.

Он поставил в укор Эммануэлю Макрону, что тот сыграл на повышение ставок в этом вопросе, когда сказал, что Франция будет защищать территориальную целостность Украины. «Это мне кажется совершенно чрезмерным. Если мы хотим сыграть свою роль, нужно быть нейтральными. Если мы будем не нейтральны, мы больше не сможем играть свою роль, мы будем в одном из лагерей. А в интересах Франции не сделать Россию своим врагом», — приводит издание слова Меланшона.

В январе он уже выступил за то, чтобы поддерживать диалог с Россией, он считает её важнейшим партнёром Европы. Тогда же он отметил, что расширение НАТО на восток в 2000-х годах РФ восприняла как угрозу. Он выступает за выход Франции из НАТО, пишет Le Figaro.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В Киевской области мужчина обстрелял прохожих. Один человек госпитализирован

10.12 / В ЕС заявили о срыве «плана Лукашенко» по «шантажу Европы»

10.04 / Эксперты рассказали о пользе утреннего чая

01.03 / По Млечному Пути с огромной скоростью летит аномальный объект

09.07 / Директора Приморского океанариума заподозрили в коррупции

20.06 / “Мы – реалисты”. Джемилев ответил на вопрос о вероятности появления крымскотатарского государства

14.01 / Один из задержанных в Южном Судане россиян рассказал об условиях содержания под арестом

11.12 / Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за заключения, касающиеся реформы КСУ

28.09 / Госдума призвала к немедленному прекращению огня в Карабахе

08.08 / “Ох, распустился за несколько дней без папы”. Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика