 

Москва предложила Минску сотрудничество в Сирии

08.02.2022, 5:28, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, благодаря которому Минск может отправить в Дамаск военный контингент.

«Одобрить представленный Минобороны РФ согласованный с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом России, Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны РФ провести совместно с МИД РФ переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об отправке в Сирию подразделения численностью до 200 человек для оказания гумпомощи арабской стране, передает «Sputnik Беларусь». Это предусмотрено проектом соглашения о сотрудничестве РФ и Белоруссии.

«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», – говорится в проекте документа.

Ранее отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе.

Напомним, 18 января ВС РФ по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.



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