Минздрав разрешил третью фазу исследований с детьми для «Ковивака»

Вакцине «Ковивак» выдали разрешение на третью фазу клинических исследований с участием детей, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП имени Чумакова РАН», с участием детей», – цитирует сообщение в реестре ведомства ТАСС.

Напомним, что в понедельник в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».