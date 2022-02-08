 

Минздрав разрешил третью фазу исследований с детьми для «Ковивака»

08.02.2022, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцине «Ковивак» выдали разрешение на третью фазу клинических исследований с участием детей, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП имени Чумакова РАН», с участием детей», – цитирует сообщение в реестре ведомства ТАСС.

Напомним, что в понедельник в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Прототип космического корабля Starship впервые успешно приземлился, но затем взорвался

08.09 / Резников о жилье для переселенцев: Государство не потянет донорский подход – взять и всем подарить квартиры

09.12 / Литва решила платить мигрантам по 1 тыс. евро за возращение на родину

03.03 / В Украине от коронавируса вакцинировали почти 7 тыс. человек

13.03 / Французская актриса на премию “Сезар” пришла в костюме осла, а затем разделась догола. Так она протестовала против карантина

01.11 / Глава МИД Турции прибыл в Баку

05.01 / Кремль: США устроили беспредел в международной политике

11.10 / Эпидемиолог рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19

05.09 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

07.02 / МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика