В Польшу прибыла группа американских десантников

Очередная группа военнослужащих американской 82-й воздушно-десантной дивизии высадилась в Польше, сообщило министерство национальной обороны европейской страны.

«В понедельник до полудня очередная группа американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлилась в Жешуве», – говорится в сообщении в Twitter ведомства.

Точное число десантников не уточняется. Сообщается, что в районе этого города находится командующий соединением американский генерал Кристофер Донахью.

Напомним, власти США объявили о планах перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию 2 февраля. Около 1,7 тыс. из них будут дислоцированы на юго-востоке Польши.

Ранее сообщалось, что дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.