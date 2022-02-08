В Польшу прибыла группа американских десантников
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Очередная группа военнослужащих американской 82-й воздушно-десантной дивизии высадилась в Польше, сообщило министерство национальной обороны европейской страны.
«В понедельник до полудня очередная группа американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлилась в Жешуве», – говорится в сообщении в Twitter ведомства.
Точное число десантников не уточняется. Сообщается, что в районе этого города находится командующий соединением американский генерал Кристофер Донахью.
Напомним, власти США объявили о планах перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию 2 февраля. Около 1,7 тыс. из них будут дислоцированы на юго-востоке Польши.
Ранее сообщалось, что дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной.
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