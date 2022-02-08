 

WSJ – Запад возвёл «воздушный мост» для вооружений на Украину

08.02.2022, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США и ряд стран НАТО отправляют на Украину оружие и боеприпасы якобы для обороны от России, пишет газета The Wall Street Journal. Автор статьи отмечает: у РФ такое военное преимущество, что его вряд ли можно уравновесить подобными поставками.


AP

С 22 января, когда президент США Джо Байден одобрил пакет помощи Украине в размере $200 млн, в Киеве приземлились уже восемь грузовых самолётов США, пишет газета The Wall Street Journal. Свои поставки оружия Украине сделали и другие союзники по НАТО, включая Великобританию и страны Прибалтики. Издание отмечает, что тем самым с Украиной установился «воздушный мост» вооружений.

До нынешнего всплеска напряжённости оружие Украине поставляли только Турция и Штаты. Турция передавала Киеву свои беспилотники, и во время недавнего визита Реджепа Тайипа Эрдогана они с Зеленским договорились о том, чтобы создавать такие беспилотники на территории Украины. Строительство соответствующей фабрики уже идёт.

Но всё же у Москвы настолько большое превосходство и в воздухе, и на море, и в артиллерии, что вряд ли поставками западных стран можно его уравновесить, отмечает автор статьи. Но при этом западные чиновники говорят, что их военная помощь должна дать сигнал о решительности Запада и сделать решение РФ пойти в нападение на Украину более затратным.

США поставляют Украине самые разные вооружения, включая гранаты, крупнокалиберные патроны, противотанковые боеприпасы, взрывозащитные комплексы, помповое оружие. Но бывший министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что Украине нужны постоянные отношения с США и НАТО в этом ключе, а не эпизодические поставки. Сейчас, например, на Украину не приходят сложные системы, поскольку для тренировки работы с ними нужно время.

С 22 января США отправили на Украину около 650 тонн оружия и снаряжения. А с 2014 года они оказали помощи на $2,7 млрд. Месяц назад администрация США отметила, что собирается передать Украине пять российских вертолётов Ми-17, которые прежде использовала армия Афганистана.

Украине сейчас сильно не хватает вооружений, отмечает автор статьи. Несколько складов с оружием были уничтожены, и Киев обвиняет в этом Россию. А единственный завод находится в Луганске.

С противотанковыми ракетами Украине помогла Великобритания, которая направила 2 тыс. комплексов NLAW, с которыми Украина уже проводит учения. Британские власти настаивают, что у этих комплексов исключительно оборонительный характер, так что РФ они никак не угрожают. Украина и Великобритания сейчас обсуждают покупку Киевом нескольких военных кораблей.

Польша, в свою очередь, пообещала отправить Украине беспилотники и переносные противовоздушные системы Piorun, способные сбивать вертолёты. В Польше отмечают, что делятся с Киевом своим передовым оружием.

Вопрос о поставках Украине смертоносного оружия стоит ещё с 2014 года. Последний виток напряжённости побудил ряд стран изменить свою тактику и решиться на поставки оружия Украине, хотя те, у кого с Россией тесные связи в торговле и энергетике, делают это умеренно и неохотно. Например, Германия ограничилась медицинской помощью и касками. Канада отправила оборудование для наблюдения, отмечает The Wall Street Journal.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Посольство США в День соборности Украины призвало РФ уважать ее суверенитет и территориальную целостность

05.07 / Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах увеличилось, среди погибших оказались находившиеся на земле

09.10 / ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

29.11 / ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы алфавита для обозначения нового штамма “Омикрон”

20.11 / Минобразования получило критический сигнал от ЕС из-за попыток разрушить реформы в министерстве

25.01 / Серия лавин сошла после обвала кромки кратера на извергающемся Ключевском вулкане

23.12 / Обвиняемый в поджоге томской «Ленты» арестован

05.02 / На Украине демонтировали памятник российскому полководцу Суворову

20.08 / Готовившие похищение одного из лидеров ополчения Донбасса дали признательные показания

19.10 / Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана потребности в боевиках с Ближнего Востока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика