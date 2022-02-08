Das Erste – Киев шлёт в Берлин списки необходимого оружия, а в ответ получает только отказы

Украина продолжает запрашивать у Германии военную поддержку, но Берлин отвечает отказом, пишет Das Erste. В Киеве это вызывает злость и непонимание. Там считают, что одними разговорами остановить Россию не получится. Но немецкое правительство занимает принципиальную позицию по поставкам оружия в зоны конфликтов. Об этом во время своего визита в Киев напомнит украинцам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Украинский кризис станет центральной темой во время визита (канцлера Германии Олафа Шольца. — ИноТВ) в Вашингтон. И в то время как прилагаются все усилия для дипломатического урегулирования конфликта, на Украине идёт подготовка к войне. Гражданские на полувоенных тренировках с муляжами калашниковых в руках изучают основы тактики и ближнего боя. При этом украинцы хотят, чтобы Германия поставила им настоящее оружие, а не деревянные макеты. Но федеральное правительство, как мы только что слышали, продолжает им в этом отказывать, что вызывает злость и непонимание в Киеве. Об этом репортаж нашего корреспондента Ины Рук.

Сегодня по Киеву прошёл необычный небольшой марш. Около 150 иностранцев, которые живут, учатся, осуществляют проекты или занимаются бизнесом в городе. Видны флаги из большого количества стран, в том числе пара немецких. Девиз: «Солидарность с Украиной».

БЬЁРН ШТЕНДЕЛЬ, предприниматель: Эти люди хотят свободы, демократии. Это стоит поддержать, в том числе нашему федеральному правительству.

Киев в первую очередь хочет только одной поддержки: оружия. В этих ящиках прибывают военные грузы из США. Другие страны — члены НАТО также присылают боевые средства. Германия — нет. Об этом здесь завтра вновь заявит министр иностранных дел Анналена Бербок: «В зоны конфликтов мы оружие не поставляем». Ещё один аргумент против поставок оружия из Германии Киеву совсем не нравится.

АННА ШЕЛЕСТ, политолог: По поводу того, что у Германии историческая ответственность перед Россией. Людей здесь, если честно, это очень сильно обидело. Ведь вообще-то большая часть военных действий, большая часть жертв была на территории Украины и Белоруссии.

То, что Берлину трудно принять решение о поставке оружия в зону конфликта, можно понять, заявил бывший министр обороны Украины. Но в ситуации с Украиной это неверный подход. По его словам, осторожность только усиливает кризис.

АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, бывший министр обороны Украины: Тут вопрос не в оружии, тут вопрос государственной политики. Государственная политика Германии считает, что можно останавливать Россию мягко. А это не работает. К сожалению, это не будет работать.

Война на востоке Украины идёт уже 8 лет. В ней погибло больше 13 тысяч человек. В Киеве стена с фотографиями напоминает о погибших. На ней продолжают появляться новые фотографии. Сегодня военный телеканал Белоруссии показал эти кадры. Российские истребители приземляются в Белоруссии, прямо на границе с Украиной. На следующей неделе Москва и Минск проведут здесь масштабные учения. В преддверии визита Бербок Киев отправил в Берлин длинный список с оружием, которое он хотел бы получить от Германии.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.