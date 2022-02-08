Боррель заявил о договоренности ЕС с основными энергопоставщиками

ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне.

«Мы обратились к нашим основным поставщикам энергии для усиления нашей готовности и обеспечения того, что поставки остаются надежными, доступными и защищенными не только для нас, ЕС, но и для наших соседей, Украины, Молдовы, западных Балкан», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

Он также подчеркнул необходимость верификации поставок энергии в Европу, отметив «стратегическое» взаимодействие с США в этом направлении.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что РФ строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но сообщил при этом о «сложностях с поставками».

Боррель также подчеркнул: РФ лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа.

Газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание.