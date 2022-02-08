 

Столтенберг подтвердил приглашение РФ провести переговоры

08.02.2022, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил приглашение о проведении совета РФ – НАТО.

«Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение РФ встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия-НАТО», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Блинкен разместил видеоролик в поддержку Украины

26.10 / Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда

16.09 / Кремль призвал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации

16.10 / На имущество семьи покойного актера Баталова наложен арест

02.09 / Замглавы МИД Белоруссии провел переговоры с дипломатом США

01.03 / СБУ сообщила, что открыла более 22 тыс. производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса

08.09 / Главу Львовской ОГА госпитализировали с COVID-19

03.09 / Путин посетил космодром Восточный

06.11 / В США впервые выявили больше 120 тыс. случаев коронавируса за сутки

20.10 / Der Standard – и зелёным, и ядерщикам — одним обещанием Макрон пытается убить двух зайцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика