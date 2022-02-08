 

Столтенберг подтвердил приглашение РФ провести переговоры

08.02.2022, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил приглашение о проведении совета РФ – НАТО.

«Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение РФ встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия-НАТО», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась

25.06 / В Украине сегодня стартовало ВНО, первое тестирование – по математике

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

29.01 / “Похожи, как две капли воды”. Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года

22.07 / В Чехии суд увеличил тюремный срок боевику “ДНР” из Беларуси более чем в четыре раза

26.01 / Insider – более 600 тысяч человек — Компартия Китая подсчитала, сколько чиновников наказала за 2021 год

01.06 / Данилов о захвате самолета Ryanair в Беларуси: Имеются все признаки операции спецслужб России

20.04 / Euronews – Франция пытается предотвратить ввоз новых штаммов коронавируса

06.08 / Верещук: “Языковых прокуроров”, обвиняющих Зеленского в том, что он дал интервью на русском, стоит самих лишний раз проверить на знание украинского языка

24.10 / Гармаш: Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Кормят три раза в неделю, ковидных “лечат” стрептоцидом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика