Сикорский – взяв под контроль Украину, РФ хочет добиться паритета с США, Европой и Китаем
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Ставка в конфликте РФ с Украиной — это геополитическое подчинение украинского государства, которое в итоге стало бы частью многонационального организма во главе с президентом Владимиром Путиным, уверен бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью Polsat News он заявил, что российский лидер на полном серьёзе рассматривает вопрос агрессии в отношении Украины и эту опасность нельзя недооценивать.
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К информации о российских учениях с применением ядерного оружия, которые должны состояться в феврале, не надо относиться слишком уж серьёзно, считает бывший министр иностранных дел Польши евродепутат Радослав Сикорский. В интервью Polsat News политик объяснил, что это не что иное, как сдерживание. Более того, РФ применяет все ресурсы, которые у неё только есть, и отрабатывает эти сценарии. Он приводит в пример учения «Запад», которые проходят вблизи польских границ и в конце которых всегда происходит пуск тактической ракеты якобы над территорией НАТО, чтобы впоследствии разрешить конфликт на условиях России. «В этом нет ничего такого. Я не думаю, что нам следует это принимать слишком близко к сердцу», — подчеркнул он.
Радослав Сикорский обратил внимание на то, что геополитическое подчинение Украины, где в итоге она бы стала частью многонационального организма во главе с президентом Путиным — ставка в конфликте РФ с Украиной. «Он хотел бы добиться паритета, то есть равенства с Европой, США и Китаем. План минимум, в свою очередь, следующий: затравить Украину перспективой распада или уничтожением экономики, чтобы в итоге она превратилась в несостоятельное государство и не послужила для россиян примером для подражания», — разъяснил он.
В беседе он также напомнил речь Владимира Путина в Будапеште 2008 года. «Путин тогда впервые сказал, что Украина — это искусственное образование, которое не обязательно выживет». В своём прошлогоднем манифесте он также написал о расколе или подчинении Украины. На мой взгляд, Путин воспринимает агрессию против Украины чрезвычайно серьёзно. Ошибочно считать, что если это безумные планы, то они не будут воплощены в реальность. То, что это станет ошибкой, не означает, что кто-то её не совершит», — отметил бывший министр.
В интервью Polsat News Радослав Сикорский разделил мнение замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который уверен, что РФ удивлена решительной реакции западного мира. «Я считаю, что это похоже на то, как она была удивлена, когда за аннексию Крыма* ЕС ввёл санкции, которые действуют и сегодня. Путину, возможно, казалось, что он подкупил столько людей во главе с госпожой Марин Ле Пен и других, что Запад будет парализован. Я не думаю, что он ожидал, что американцы будут опережать его провокации или что со стороны Германии последует декларация, что в случае агрессии против Украины «Северного потока» просто-напросто не будет», — пояснил он.
Евродепутат также не обошёл стороной слова Марин Ле Пен, которая заявила, что в случае победы на президентских выборах она выведет Францию из НАТО. «Ранее она уже говорила, что Украина находится в сфере влияния России. Неплохая компания для нашей правящей партии», — добавил он.
По мнению экс-министра, китайско-российская декларация, в которой они призывают НАТО воздержаться от расширения, не является чем-то новым, и это вовсе не зарождение нового опасного для Запада сотрудничества. «Это не новая ось, она уже существует. Россияне и китайцы проводят совместные учения. Это союз автократии против демократического мира. Конфликт вокруг Украины имеет мало общего с расширением НАТО, которое не предпринимало никаких шагов по расширению с 2008 года, в то время как именно РФ вошла в Крым, Грузию и Донбасс. Это жест пропагандистской поддержки в адрес Путина», — добавил он.
На вопрос Polsat News, не считает ли он ошибкой визит президента Польши Анджея Дуды на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, где он был единственным представителем демократической страны, Сикорский ответил следующим образом: «В этом плане я бы защитил президента. Конечно, Китай — это авторитарная страна и нарушает права человека, но с другой стороны, он спас четвёртую часть мирового населения от нищеты, и это великая держава. Нас от Китая отделяет только один общий сосед», — констатировал экс-министр. «В дипломатии не существует такой привилегии, чтобы разговаривать только с демократиями <…>. Некоторые не понимают, что нужно разговаривать и с Китаем, и с Россией, особенно когда она совершает опасные вещи», — резюмировал Сикорский.
* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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