 

Мнение: Два идиота

08.02.2022, 3:58, Разное
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Это вот сейчас – начались, так сказать, переговоры Путина и Макрона. Они, понятно, нашли друг друга: Макрон – главный европейский коронабес, который просто физически ненавидит всех, кто отказывается прививаться и носить собачий паспорт; и Путин – “человек из бункера”, который настолько боится уже всего, что даже новогоднее поздравление произносит в бронежилете. Таким только через стол и перекрикиваться.

Но все ж из патриотических соображений следует предположить, что на таком “формате” настоял именно Макрон, на него это больше похоже.

Макарон неожиданно приперся будто бы “разруливать российско-украинский кризис” – что со всех сторон странно, поскольку и “кризис” отчетливо клоунский, и главное – вовсе не Макарон директор в этом цирке. Злые языки говорят, что на самом деле Эмманюэль срочно нагрянул “по личному вопросу” – похлопотать о гарантиях кресла сопредседателя какого-нибудь Наблюдательного Совета то ли Газпрома, то ли Роснефти, на вполне вероятный случай, что его прокатят на предстоящих всего через два месяца выборах президента Франции. Путин же у нас всех отставных политиканов Европы пристраивает в Газпром на теплые места (заслал туда немца Шредера, заслал австрийскую экс-канцлершу… как бишь ее…), откажет ли он отставному макароннику в столь пустяковой услуге?

“Так я могу рассчитывать? – орет он через весь стол Путину. – Можете!!! – орет в ответ Путин. – Говорите громче, Володья!! – не слышит Макрон. – Yes, you can!! – надрывается Володья в ответ, почему-то по-английски”.

Но Макрон понимает.

Источник: Размышления вольного социолога



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