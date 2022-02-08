 

В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 75 тыс. подростков

08.02.2022, 3:24, Новости дня
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По его словам, подростки открыли более 5 тыс. счетов по программе “єПідтримка”.

“Расширена возможность для подростков потратить эти деньги не только на книги, театры, музеи, железнодорожные билеты, они смогут потратить на образовательные услуги – курсы онлайн и офлайн”, – добавил Русев.

Он напомнил, что подросткам для открытия счета в банке или онлайн согласие родителей не нужно

“В 14 лет наступает неполная дееспособность и они вправе открывать такие счета и распоряжаться деньгами”, – уточнил представитель Минцифры.

2 февраля Кабинет Министров Украины расширил программу “єПідтримка” на подростков старше 14 лет.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), которая пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. К 7 февраля как минимум одну дозу вакцины получили 15,46 млн украинцев, две – почти 14,8 млн. 

Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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