Мнение: Умный полуватник Девол

Кризис в области бесплатного контента, я смотрю, продолжает разворачиваться. Былые поставщики “текстов на подумать” или неуклонно умирают (как Крылов и Просвирнин), или поспешно бегут кто куда – а новых титанов им на смену что-то не просматривается. Вот, скажем, запись из журнала украинского ЖЖ-мыслителя пана Кондратио от 2018 года:

“Есть такой чувак, довольно умный полуватник Дэвол. Вот его ЖЖ https://users.livejournal.com/-devol-/ а вот его новый сайт https://reddevol.com. Всем рекомендую его читать – у него много фактического материала полезного. Однако нужно помнить, что громя вату он сам так и не смог окончательно сбросить свой ватник, хоть и давно живет в гнилой Гейропе. Время от времени у него проскакивает какая-то обида за великую и могучую Рассею”.

Что мы имеем на сегодня? На сегодня мы имеем, что оба перечисленных бесплатных ресурса Девола уже накрыты медным тазом: ЖЖ он забросил давно, а свой сайт Reddovol то ли тоже закрыл насовсем, то ли запаролил туда вход – то есть сделал платным. Кроме него, у Девола еще телеграм-канал – но и там он уже довольно давно практически перестал размещать собственные тексты (из-за чего я уже подумываю от него отписаться), а дает только рекламные ссылки на некие свои статьи и исследования, размещенные на Патреоне (то есть опять же за деньги).

Или взять телеграм-канал Кашина – тоже, что ни говори, отличного публициста. Его телеграм дико насыщенный, по сто заметок в день – но опять же, почти всё – ссылки. А кроме них – ссылки на статьи самого Кашина, но – на Republic, то есть – на платном ресурсе. И так везде. Немногие пишущие блогеры стараются любыми способами убежать хоть на что-то ПЛАТНОЕ. Тут, конечно, еще и сказывается само по себе схлопывание письменного контента вообще, который со всех сторон теснит видео: подавляющей части публики нравится ЗЫРИТЬ, а не читать, поскольку чтение, очевидно, требует большего напряжения и, главное, работы воображения.

Таким образом, вслед за почти полным исчезновением журналов (остался, по сути, один “Эксперт”, дышащий на ладан) пропадают один за другим журналы из соцсетей, которые, казалось бы, неистребимы в принципе. Частные авторы-одиночки тоже не выдерживают давления безденежья.

И это при том, что бессмысленность монетизации через платные ресурсы типа Патреона достаточно очевидна: публика не любит и не хочет платить подписку, все привыкли к бесплатности в интернете, а если авторы так и будут исчезать – публика скорее полностью сбежит “зырить на Ютуб”, чем все ж переберется куда-то за платными текстами. Тут к тому же корневая проблема всех “стандалонов” – та же, почему Трамп упорно и до последнего держался за свой твиттер (который его открыто ненавидел), но не завел свой собственный сайт: вопрос в ЛЕНТЕ. Публика не ходит по “отдельно стоящим сайтам”, поскольку она предана идее Ленты, на которой располагаются записи от самых разных людей сразу. Попыток “уйти на стандалон” я перевидал за 20 лет немало – но почти обо всех “единоличниках” публика довольно быстро начинала забывать.

Это общий закон, а исключения вроде Алекса Экслера только подтверждают правило. На Патреонах нет ленты – и это делает положение безнадежным.