Блинкен: США договариваются об увеличении поставок топлива в Европу и Украину

США ведут переговоры с основными производителями топлива по всему миру об увеличении поставок в Европу, включая Украину, сообщил на открытии заседания Совета США-ЕС по энергетике в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти усилия направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия», – цитирует его РИА «Новости».

Блинкен поблагодарил Евросоюз за поддержку проектов поставок газа на Украину со своей территории и пообещал им американское дипломатическое и техническое содействие.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.