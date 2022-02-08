 

Назван объем транзита газа по «Северному потоку» в 2021 году

08.02.2022, 3:06, Новости дня
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» в 2021 году составили 59,2 млрд куб. м – это рекордный уровень 2020 года, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

«Объем транспортировки природного газа через газопровод «Северный поток» в 2021 году составил 59,2 млрд куб. м. Таким образом, газопровод был загружен на уровне 2020 года – исторически рекордного с начала эксплуатации. Надежные и эффективные поставки по газопроводу «Северный поток» осуществляются в строгом соответствии с современными отраслевыми стандартами», – передает ТАСС сообщение.

Всего с момента ввода газопровода в эксплуатацию по нему поставлено более 441 млрд куб. м российского газа, а Nord Stream AG стабильно выполняет все заявки на транспортировку газа.

В 2020 году по «Северному потоку» европейским потребителям также было поставлено 59,2 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что Газпром принял решение в 2022 году направить 22,813 млрд рублей на финансирование «Северного потока – 2».

Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года.



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